В Петербурге завели дело после инцидента с огнем на Марсовом поле

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело о надругательстве над местами захоронения возбуждено в Петербурге после инцидента с Вечным огнем на Марсовом поле, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Ночью 16 декабря двое неизвестных затушили снегом Вечный огонь на Марсовом поле (мемориал Борцам Революции), после чего скрылись с места.

Причастных сейчас ищут.

Аналогичный инцидент произошел в Петербурге и 19 декабря: две 13-летние школьницы забросали снежками Вечный огонь в Красном Селе.

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