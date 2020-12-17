МВД подтвердило данные о нападении на полицейских в Чечне

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - МВД Чечни подтвердило, что в ночь на четверг неизвестные обстреляли и бросили самодельное взрывное устройство в патруль ОМВД Курчалоевского района, напавшие убиты. Ранее о нападении сообщали источники "Интерфакса".

В МВД уточнили, что сотрудники патрульно-постовой службы полиции хотели остановить машину Lada для проверки, водитель им не подчинился.

"Неизвестные попытались скрыться, открыли огонь по полицейским из автоматического оружия и бросили в их сторону самодельное взрывное устройство, которое взорвалось. Ответным огнем двое нападавших были нейтрализованы. Сотрудники полиции не пострадали", - отметили в полиции.

Уже установлено, что нападение совершили жители села Цоци-Юрт Курчалоевского района и села Октябрьское Шалинского района Чеченской Республики. Источник ранее говорил, что это были уроженцы Чечни 1993 года рождения.