Установлены личности убитых в ходе ночной перестрелки в Чечне

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов установили личности убитых после ночной перестрелки в Курчалоевском района Чечни, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Предварительно личности установлены, это уроженцы республики, оба 1993 года рождения", - сказал источник. По его словам, остальные детали происшествия устанавливаются.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее источник сообщал агентству, что ночью в четверг двое неизвестных бросили взрывное устройство и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, остановивших их автомобиль в Курчалоевском районе.

В итоге злоумышленники были ликвидированы в ходе перестрелки. Пострадавших среди силовиков нет.