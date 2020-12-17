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В Чечне уничтожили двух неизвестных, бросивших бомбу в патруль

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Неизвестные в Чечне бросили взрывное устройство в сотрудников правоохранительных органов, собиравшихся проверить их машину, и были уничтожены, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Инцидент произошел ночью в Курчалоевском районе. В ходе рутинной проверки был остановлен автомобиль. В ответ на требования сотрудников в них кинули взрывное устройство", - сказал собеседник агентства.

По его словам, во время погони неизвестные открыли огонь, но были ликвидированы.

Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет, личности убитых устанавливаются, отметил источник.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

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