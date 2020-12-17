Песков сообщил, что пресс-конференция Путина рассчитана на 3-4 часа

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина из его резиденции в Ново-Огарево рассчитана на 3-4 часа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В Огарево находятся журналисты президентского пула, которые будут иметь привилегию напрямую задать вопросы президенту", - сказал он перед началом пресс-конференции.

По его словам, мероприятие рассчитано на 3-4 часа, но точно прогнозировать его продолжительность сложно.