Большая пресс-конференция Путина пройдет 17 декабря

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции. 2019 год. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет 17 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

В этом году она будет проведена в режиме видеоконференция: глава государства выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огареве. Решение о таком формате мероприятия принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, отмечается в сообщении пресс-службы.

При этом представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в привычном уже для них зале Центра Международной Торговли. Журналисты региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего Федерального округа: для связи с Москвой в каждом округе будут организованы специальные площадки. Количество участников будет ограничено с учетом требований Роспотребнадзора.

Площадки для участия представителей СМИ в пресс-конференции будут организованы в Москве, Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке.