Большая пресс-конференция Путина пройдет 17 декабря
Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет 17 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
В этом году она будет проведена в режиме видеоконференция: глава государства выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огареве. Решение о таком формате мероприятия принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, отмечается в сообщении пресс-службы.
При этом представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в привычном уже для них зале Центра Международной Торговли. Журналисты региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего Федерального округа: для связи с Москвой в каждом округе будут организованы специальные площадки. Количество участников будет ограничено с учетом требований Роспотребнадзора.
Площадки для участия представителей СМИ в пресс-конференции будут организованы в Москве, Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке.
Российский лидер традиционно под конец года отвечает на вопросы журналистов. Большие ежегодные пресс-конференции Путин проводит с 2001 года.
Временного лимита мероприятие не имеет, оно длится обычно не менее трех часов.
В 2019 году большая пресс-конференция прошла 19 декабря. За 4 часа 18 минут он ответил на 71 вопрос.