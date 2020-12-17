Путин пообещал обеспечить миллионы доз COVID-вакцины в 2021 года

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В начале года в РФ будут производиться уже миллионы доз вакцины от коронавируса, заявил на своей ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин.

"Для того, чтобы произвести эту вакцину, нужны соответствующие заводы, предприятия, оборудование - это будет наращиваться. Исхожу из того, что все планы в этом смысле будут исполнены, в следующем году, уже в начале, у нас будут миллионы доз вакцины", - сказал российский лидер.

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