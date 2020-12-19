Разработчики COVID-вакцин в РФ рассказали о длительности защиты от вируса

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Вакцина "Спутник V" будет создавать иммунитет на два года и более, вакцина научного центра "Вектор" сможет защитить от коронавируса минимум на полгода, сообщают директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург и гендиректор научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"На сколько времени будут нас защищать вакцины, созданные на основе РНК-векторов, это никому не известно", - сказал Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Максютов сообщил, что вакцина "ЭпиВакКорона" формируют иммунную защиту минимум на полгода. "Исследования на лабораторных животных, в том числе на низших приматах, показали, что надежная защита формируется минимум на шестимесячный период после вакцинации", - заявил гендиректор научного центра "Вектор" Роспотребнадзора.

Вакцина, разработанная центром имени Чумакова РАН, сможет создать иммунитет минимум на месяц, сообщил гендиректор центра им. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов. "На сегодняшний день мы можем говорить о месяцах, опираясь на наши доклинические исследования, то есть, на исследования на животных", - сказал Ишмухаметов.

Ранее сообщалось, что всего в РФ разрабатывается 26 вакцин против коронавируса в 17 научных центрах, две вакцины уже зарегистрированы, еще одна - вакцина центра имени Чумакова РАН - ожидает регистрации в скором времени.