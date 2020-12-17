В отравлении детей и тренеров в башкирском бассейне обвинили слесаря

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В бассейне в Учалове 16 детей и два тренера отравились хлором, потому что химреагент для чистки канализации вступил в реакцию с хлоркой и произошел выброс газа, сообщила прокуратура Башкирии.

Прокурорская проверка установила, что 9 декабря, когда в воде были дети в возрасте от семи до 12 лет, слесарь начал чистить канализацию в мужской душевой и залил в сток химический реагент.

"Вещество вступило в реакцию с остатками хлора в трубе, произошел выброс газа, распространившийся по всему бассейну", - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

Прокуратура напомнила, что этого слесаря не раз привлекали к уголовной ответственности, а на работу его взяли без справки об отсутствии судимости и положительного решения комиссии по делам несовершеннолетних.

В отношении директора учреждения возбуждено дело по ч. 1 ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и ч. 1 ст. 5.27 КоАП (нарушение трудового законодательства), прокуратура потребовала устранить нарушения законодательства. Материалы проверки направлены в следственный орган для дачи правовой оценки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Из-за выброса хлора плохо стало 18 человекам. Четырех детей возили в больницу на осмотр, госпитализация им не потребовалась.