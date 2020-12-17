Поиск
ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 14:54

В отравлении детей и тренеров в башкирском бассейне обвинили слесаря

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В бассейне в Учалове 16 детей и два тренера отравились хлором, потому что химреагент для чистки канализации вступил в реакцию с хлоркой и произошел выброс газа, сообщила прокуратура Башкирии.

Прокурорская проверка установила, что 9 декабря, когда в воде были дети в возрасте от семи до 12 лет, слесарь начал чистить канализацию в мужской душевой и залил в сток химический реагент.

"Вещество вступило в реакцию с остатками хлора в трубе, произошел выброс газа, распространившийся по всему бассейну", - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

Прокуратура напомнила, что этого слесаря не раз привлекали к уголовной ответственности, а на работу его взяли без справки об отсутствии судимости и положительного решения комиссии по делам несовершеннолетних.

В отношении директора учреждения возбуждено дело по ч. 1 ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и ч. 1 ст. 5.27 КоАП (нарушение трудового законодательства), прокуратура потребовала устранить нарушения законодательства. Материалы проверки направлены в следственный орган для дачи правовой оценки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Из-за выброса хлора плохо стало 18 человекам. Четырех детей возили в больницу на осмотр, госпитализация им не потребовалась.

Учалов Башкирия прокуратура Башкирии

Новости
Путин: пресс-конференция-2020

Путин в свете дела Сафронова назвал предательство самым тяжким грехом

Путин в свете дела Сафронова назвал предательство самым тяжким грехом
Путин: пресс-конференция-2020

Президент РФ пообещал открыть границы, как только позволят врачи

Путин: пресс-конференция-2020

Путин заявил, что кадровых перестановок в кабмине не планируется

Путин заявил, что кадровых перестановок в кабмине не планируется
Путин: пресс-конференция-2020

Президент России пообещал усилить поддержку Донбасса

Дело ученого Губанова связано с созданием гиперзвукового гражданского самолёта

Дело ученого Губанова связано с созданием гиперзвукового гражданского самолёта
Путин: пресс-конференция-2020

Путин научил Шнурова ругаться

Путин научил Шнурова ругаться
Путин: пресс-конференция-2020

Президент РФ заявил о поддержке Навального иностранными спецслужбами

Президент РФ заявил о поддержке Навального иностранными спецслужбами

Google оштрафовали на 3 млн рублей за запрещенные сайты в поиске

Google оштрафовали на 3 млн рублей за запрещенные сайты в поиске
Путин: пресс-конференция-2020

Путин не стал отвечать, выясняли ли разведслужбы происхождение COVID

Путин не стал отвечать, выясняли ли разведслужбы происхождение COVID
Путин: пресс-конференция-2020

Путин пообещал обеспечить миллионы доз COVID-вакцины в 2021 года

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');