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Группа детей и тренеры отравились парами хлора в бассейне в Башкирии

Группа детей и тренеры отравились парами хлора в бассейне в Башкирии
Архивное фото
Фото: UIG/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Шесть мальчиков и десять девочек в возрасте от восьми до 12 лет, а также два их тренера получили отравление парами хлора во время занятия в бассейне в башкирском городе Учалы, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в среду.

Пострадавшие почувствовали недомогание и резкий запах хлора, они самостоятельно вышли на улицу. В Учалинскую больницу для осмотра отвезли четверых детей.

После осмотра медики отпустили детей домой на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии. По данным МЧС, у них диагностировано отравление парами хлора.

В свою очередь региональное СУ СКР сообщило о начале проверки по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

7 декабря из бассейна "Динамо" в Астрахани с острым отравлением хлором были госпитализированы 32 человека, большинство из которых - дети. Несколько человек попали в реанимацию. Все они занимались в спортивном комплексе плаванием. По данным главка МЧС по региону, содержание хлора в воде бассейна было превышено в 25 раз.

МЧС России

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