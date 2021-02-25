Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
на 25.02В России 4 212 100+11 198В мире 112 554 297+444 547

Прокуроры и СК проверяют данные об отравлении детей в аквапарке в Кирове

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Кирове прокуроры и Следственный комитет проверяют сообщения в СМИ и соцсетях о том, что в аквапарке "Дружба" несколько детей отравились парами хлора.

Сообщение о случившемся появилось в соцсетях от имени родственника пострадавшего ребенка. Мальчик получил ожог дыхательных путей. По утверждению автора поста, это случилось 24 февраля, дети пошли в аквапарк целым классом. Нескольким детям, по его словам, пришлось вызвать скорую помощь.

Областная прокуратура сообщила, что проверит действия ответственных за организацию безопасных условий для детей в аквапарке.

Доследственную проверку следователи проводят по сообщениям в СМИ, добавили в СК.

В аквапарке объяснили, что проблема существует, поскольку из-за пандемии в воду добавляют больше хлорки, и в бассейнах уровень свободного хлора держится по верхнему пределу допустимой нормы.

"Несколько дней стояли морозы, поэтому была увеличена температура воды в бассейнах из-за этого в воздухе скопились пары хлора. Сейчас вся вода слита, оборудование проверяется и проводится интенсивное проветривание", - сказал представитель организации изданию "Город Киров".

Между тем на странице аквапарка в соцсети появилось объявление, что 25 февраля он "не работает по техническим причинам".

Дружба Киров СКР прокуратура Кировской области

Новости по теме

Новости

Суд Вены решил выдать России бывшего чиновника Минкультуры Бориса Мазо

Суд Вены решил выдать России бывшего чиновника Минкультуры Бориса Мазо

Мосгорсуд освободил из-под домашнего ареста главу "Альянса врачей"

Салливан останется послом США в России

Салливан останется послом США в России

Суд отменил домашний арест красноярского бизнесмена Быкова

Суд отменил домашний арест красноярского бизнесмена Быкова

Пескову не известно мнение Путина о памятнике на Лубянке

Введение нового порядка техосмотра перенесут с марта на 1 октября

Введение нового порядка техосмотра перенесут с марта на 1 октября

В России прирост случаев COVID-19 третьи сутки остается ниже 12 тысяч

В России прирост случаев COVID-19 третьи сутки остается ниже 12 тысяч

В московском метро поставят камеры для распознания "праздношатаний"

В московском метро поставят камеры для распознания "праздношатаний"

В Саратове 424 тысячи человек остались в мороз без воды из-за аварии

В Саратове 424 тысячи человек остались в мороз без воды из-за аварии

Что случилось этой ночью: четверг, 25 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');