Прокуроры и СК проверяют данные об отравлении детей в аквапарке в Кирове

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Кирове прокуроры и Следственный комитет проверяют сообщения в СМИ и соцсетях о том, что в аквапарке "Дружба" несколько детей отравились парами хлора.

Сообщение о случившемся появилось в соцсетях от имени родственника пострадавшего ребенка. Мальчик получил ожог дыхательных путей. По утверждению автора поста, это случилось 24 февраля, дети пошли в аквапарк целым классом. Нескольким детям, по его словам, пришлось вызвать скорую помощь.

Областная прокуратура сообщила, что проверит действия ответственных за организацию безопасных условий для детей в аквапарке.

Доследственную проверку следователи проводят по сообщениям в СМИ, добавили в СК.

В аквапарке объяснили, что проблема существует, поскольку из-за пандемии в воду добавляют больше хлорки, и в бассейнах уровень свободного хлора держится по верхнему пределу допустимой нормы.

"Несколько дней стояли морозы, поэтому была увеличена температура воды в бассейнах из-за этого в воздухе скопились пары хлора. Сейчас вся вода слита, оборудование проверяется и проводится интенсивное проветривание", - сказал представитель организации изданию "Город Киров".

Между тем на странице аквапарка в соцсети появилось объявление, что 25 февраля он "не работает по техническим причинам".