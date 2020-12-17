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ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 14:54

Путина удивили жалобы на состояние экологии в Магнитогорске

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Жалобы граждан по поводу выбросов в атмосферу в Магнитогорске, где находится один из старейших меткомбинатов РФ - "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК), стали для президента Владимира Путина неожиданными.

"Один из обращающихся граждан пишет о том, что происходит в Магнитогорске с выбросами в атмосферу. Для меня, честно говоря, это даже неожиданно, потому что я знаю, что "Магнитка" вкладывала в последние годы достаточно много средств, ресурсов в обновление производства. Именно для того, чтобы уменьшить количество выбросов. И оно реально, по имеющимся у меня сведениям, уменьшалось. И вот здесь вдруг такое обращение", - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.

Президент отметил, что на проблему "нужно обратить внимание в целом". "Мы сейчас, если говорить об экологии, занимаемся тем, чтобы выстроить систему датчиков по стране в тех местах, где загрязнители особенно эффективно работают. И по центрам металлургического производства это будет делаться в первую очередь. И делаться это будет за счет производителей, - заявил президент. - Думаю, что у вас в Магнитогорске будем делать то же самое. Посмотрим внимательно, может, даже более объективно, за тем, что там происходит".

ММК - один из крупнейших в РФ производителей металлопродукции. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров Виктор Рашников (контролирует 84,26% акций через Mintha Holding), free float составляет 15,74%.

Хроника 09 сентября – 17 декабря 2020 годаПутин: пресс-конференция-2020
Владимир Путин Магнитогорск ММК

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