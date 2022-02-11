Росприроднадзор предложил дисквалифицировать глав предприятий за вред экологии

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Глава Росприроднадзора Светлана Радионова считает необходимым ужесточить административные меры к нарушителям природоохранного законодательства, вплоть до дисквалификации руководителей предприятий, загрязняющих природу.

Она написала об этом в инстаграме, комментируя поиски решения проблемы загрязнения воздуха в Красноярском крае.

По ее мнению, если руководители предприятий будут "отвечать своим высокооплачиваемым местом работы за происходящие нарушения", они будут лично заинтересованы в изменении ситуации.

Чиновница также напомнила, что на предприятиях нужен постоянный контроль за выбросами в воздух, и напомнила, что по поручению президента предприятия на законодательном уровне обязали устанавливать датчики автоматического контроля за вредными выбросами.

"Кроме того, мы выступаем за конкретизацию перечня загрязняющих веществ, по которым будет осуществляться постоянный надзор. (...) Ждем также и от местных властей проактивной позиции в работе с крупным бизнесом", - отметила Радионова.

На состоявшемся накануне межведомственном совещании, организованном и проведенном заместителем генпрокурора Дмитрием Демешиным в Красноярске, было сказано, что, по данным за 2020 год, Красноярский край занимает первое место по количеству вредных выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу. Это 15% от объемов по всей Российской Федерации, отметила Радионова.

"Настоящие болевые точки на карте региона - это Норильск, Ачинск и Назарово. Но абсолютными лидерами по количеству жалоб остаются Красноярск и Минусинск. Города задыхаются от вредных выбросов и сажи. А режим "черного неба" не отменяется месяцами!" - написала Радионова.

По ее словам, за последний год Росприроднадзор провел в Красноярском крае 209 проверок. В результате были выявлены 603 нарушения, из них 325 - в области охраны атмосферного воздуха.