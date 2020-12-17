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ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 14:54

Президент РФ пообещал открыть границы, как только позволят врачи

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Российские границы будут открыты, как только позволят врачи, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в четверг, призвав при этом россиян путешествовать по своей стране.

"Как только врачи позволят, так сразу и границы будут открыты. А в целом очень бы хотелось, чтобы наши граждане... пользовались возможностями внутреннего туризма, поддержкой со стороны государства внутреннего туризма. Для этого границы открывать не нужно. Но как только станет возможным, конечно, мы это сделаем. Одна из пострадавших отраслей нашей промышленности - это авиационные перевозки. И в этом смысле очень важно разрешить возможность летать к нам и нашим компаниям - летать за границу", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

По словам Путина, из России за границу летает 32 млн человек в год, они оставляют за границей по $35 млрд.

"Если такие потоки будут направлены на внутренние наши возможности, на развитие внутреннего туризма - это будет здорово", - подчеркнул он.

Глава государства добавил, что Санкт-Петербург - один из признанных туристических центров России, но необходимость введения ограничений на поездки туристов туда продиктована тем, что уровень загруженности больниц в города выше, чем в среднем по стране.

Хроника 09 сентября – 17 декабря 2020 годаПутин: пресс-конференция-2020
Владимир Путин

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