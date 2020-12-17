В Башкирии проверят систему соцвыплат после вопроса Путину на пресс-конференции

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Власти Башкирии проверят систему социальных выплат гражданам по поручению руководителя республики.

"Радий Хабиров поручил разобраться с системой социальных выплат в республике, в том числе тех, которые предназначены для поддержки жителей в период пандемии коронавируса", - сообщила пресс-служба главы Башкирии.

Вопрос о выплатах задала жительница города Кумертау Альгиза Туктарова на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Она сообщила, что не получила выплаты на своего девятимесячного ребенка в ноябре и декабре.

"Необходимо проверить всю систему социальных выплат, чтобы исключить возможные сбои. Люди должны получить то, что им положено, в полном объеме", - приводятся в пресс-релизе слова Хабирова.

В свою очередь вице-премьер республиканского правительства Ленара Иванова сообщила, что инцидент с выплатами жительнице Кумертау исчерпан.

"Пенсионный фонд по Республике Башкортостан сообщил, что Альгиза Туктарова из Кумертау все положенные ей выплаты получила в срок", - передает пресс-служба слова Ивановой.

Туктарова, по данным вице-премьера, объяснила, что спрашивала о дополнительных выплатах на детей, о которых она узнала из интернета.

"Все действующие выплаты, повторюсь, она получила вовремя и в полном объеме. Вопрос с нашей стороны решен", - добавила Иванова.