Власти Башкирии спрогнозировали всплеск COVID-19 после каникул

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Башкирии после новогодних праздников может резко вырасти количество тяжелобольных с коронавирусной инфекцией из-за сокращения тестирования на каникулы, заявил замглавы территориального Роспотребнадзора Александр Жеребцов на совещании в республиканском правительстве.

По его словам, на праздники тестирование сократилось на 40%, работали только пять лабораторий.

"И есть опасение, что могут пойти тяжелые больные. Но посмотрим, как будет развиваться ситуация", - сказал он и добавил, что на каникулах рост числа заболевших составил около 3%.

Глава республиканского Минздрава Максим Забелин сообщил, что в Башкирию поступило 7600 доз вакцины Гам-КОВИД-Вак для взрослых, а в ближайшее время ожидается еще 6 500 доз.

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал вакцинацию спасением и заявил, что нужно привить больше 2 млн жителей республики.

"Ряд людей отказываются вакцинироваться. Насильно никого мы не будем заставлять, но если в обществе есть ощущение, что не надо вакцинироваться, мы тогда не решим задачу", - сказал он.

По данным регионального оперштаба, в Башкирии за минувшие сутки подтверждено 165 новых случаев COVID-19, всего с начала пандемии в республике был выявлен 20 901 пациент с коронавирусом.