Путин не исключил создания в РФ "лайт-вакцины" с эффективностью 85%

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Россия рассматривает возможность создания лайт-вакцины центра имени Гамалеи с эффективностью 85%, которой можно будет привить от коронавируса сразу десятки миллионов россиян.

"У нас есть один из вариантов - это создать, как специалисты говорят, лайт-вакцину гамалеевскую, делать одну только прививку", - сказал президент РФ Владимир Путин журналистам после ежегодной пресс-конференции в четверг.

"Она (вакцина) будет работать покороче, уровень защиты будет поменьше, но все равно до 85% будет доходить", - уточнил он.