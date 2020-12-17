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ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 17:21

Гинцбург сказал, что "лайт-вакцина" поможет снизить COVID-смертность

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Применение "лайт-вакцины" от коронавируса центра Гамалеи поможет привить большее количество людей и избежать тяжелого течения заболеваемости и смертности среди населения в условиях пандемии, заявил директор Центра Александр Гинцбург.

Этот препарат, о котором говорил сегодня президент РФ Владимир Путин, "позволяет предложить некоторый компромисс между продолжительностью действия" вакцины "Спутник V", и "необходимостью быстро сбить пик заболеваемости", а также смертности от COVID-19, использовав только один компонент "лайт-вакцины", сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что "лайт-вакцина" "будет действовать далеко не на 100%, а для разных категорий вакцинируемых по-разному, и там будет 85% для одной категории, для других возможно процент будет немного отличаться в одну или другую сторону".

"Но самое главное, что такой подход позволит охватить большое количество населения и предотвратить тяжелое течение заболевания со смертельным исходом", - подчеркнул Гинцбург.

По его словам, разработка нового варианта вакцины связана с тем, что "никакая промышленность, ни западной Европы, ни Америки, ни всего земного шара одновременно при условии пандемии, которая охватила земной шар, не может быстро произвести нужное количество" препарата.

При этом он подчеркнул, что Россия продолжит придерживаться стратегии вакцинации, при которой будет использоваться вакцина "Спутник V" с двумя компонентами.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия рассматривает возможность создания "лайт-вакцины" центра имени Гамалеи с эффективностью 85%, которой можно будет привить сразу десятки миллионов россиян.

Хроника 09 января – 17 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Центр имени Гамалеи Александр Гинцбург Коронавирус

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