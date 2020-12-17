Эксперт счел возможной добычу пресной воды из-под Азовского моря

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Ученым давно известно о запасах пресной воды под Азовским морем, ее добыча возможна после детальных исследований, считает старший преподаватель географического факультета Таврической академии КФУ имени В. Вернадского (Симферополь) Геннадий Самохин.

"Море - это не проблема. По дну Черного моря нефть добывают, почему бы не добыть воду. В этом нет проблем", - сказал "Интерфаксу" Самохин, который принимает участие в совещаниях по решению проблемы дефицита воды в Крыму.

По его словам, этим вопросом занимается "серьезная организация". На каком этапе находятся исследования, ему неизвестно.

В целом, отметил ученый, наличие запасов пресной воды там - "давно известный факт". Это объясняется тем, что 2 тысячи лет назад на этом месте было не море, а болото. Из-за небольшой глубины бурение не должно составить проблем, добавил Самохин.

Президент РФ Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции со ссылкой на специалистов заявил, что в прилегающей к Крыму акватории, под Азовским морем, могут быть "очень большие запасы пресной воды хорошей".

Маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам, может продлиться в 2021 году.

Правительство РФ разработало комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма. Он включает 14 мероприятий, среди которых разработка новых источников, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, а также ремонт инфраструктуры. На эти проекты будет направлено 48 млрд рублей.