Первый альтернативный источник воды подключили для снабжения Севастополя

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Воду из озера на горе Гасфорта, которая является популярным местом отдыха туристов, начали подавать в Севастополь для экономии ресурсов мелеющего водохранилища, сообщила пресс-служба правительства города во вторник.

"Сегодня воду из водоема у горы Гасфорта запустили. Благодаря этому мы уже экономим порядка 10 тыс. куб. м (в сутки - ИФ) воды Чернореченского водохранилища", - приводятся в сообщении слова губернатора Михаила Развожаева.

Он отметил, что 25-26 декабря Севастополь также начнет забирать воду из Кадыковского карьера, у которого любят отдыхать и фотографироваться туристы из-за его формы в виде сердца и бирюзового цвета.

Маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам, может продлиться в 2021 году. В августе графики подачи воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости, с середины декабря на такой же режим перешла Ялта с окрестными поселками. В Алуште и Белогорске снижают давление в трубах по ночам, Евпатория осталась без горячего водоснабжения.

В Севастополе из-за снижения уровня водохранилища объявлен режим повышенной готовности. Однако о введении графиков речи пока не идет. На данный момент в городе параллельно реализуются несколько проектов для пополнения запасов. В частности, одним из источников станет озеро в Инкермане на месте святого родника, а к весне появится техническая возможность забирать паводковую воду из реки Бельбек.