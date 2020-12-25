Решение по опреснению воды в Крыму примут в начале 2021 г.

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Окончательное решение о применении систем опреснения воды в Крыму может быть принято в первые месяцы 2021 года, рассказал журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Параллельно с бурением ведём расчёты по возможности применения систем опреснения воды. Считаем эту меру крайней. Ели не будет хватать запасов воды, пойдем на опреснение. На случай, если на найдем, места, где будут стоять установки, их стоимость, предпроектные решения у нас уже все готовы. Ждём буквально доразведку, ещё два-три месяца в первом квартале добурим, поймём основные наши возможности и после этого примем окончательное решение по опреснению", - рассказал Хуснуллин.

Он напомнил, что на полуострове уже активно ведутся работы по поиску запасов пресной воды, "и эти поиски успешны".

"Везде, где мы с Росгеологией вели разведку, запасы подтвердились", - заверил Хуснуллин.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове будут построены опреснители морской воды. После этого в СМИ появились сообщения о том, что глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерениях Киева препятствовать реализации этого проекта.

Маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в следующем.

Правительство РФ разработало комплексный план обеспечения надежного водоснабжения Крыма. Он включает 14 мероприятий, среди которых разработка новых источников, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, капремонт инфраструктуры. Это даст дополнительно не менее 310 тыс. кубометров воды в сутки, что позволит полностью обеспечить полуостров качественным водоснабжением. Всего на эти проекты до 2024 года будет направлено 48 млрд рублей.

До присоединения Крыма к России весной 2014 года около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла. Киев заявляет, что вода из Днепра вернется по каналу в Крым только в случае "деоккупации полуострова".