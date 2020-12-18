Спецпосланник США обвинил РФ в отказе от встреч для диалога по СНВ-3

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Россия якобы отказывается от встреч для продолжения переговоров по продлению договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3)

Президент РФ Владимир Путин накануне в ходе большой пресс-конференции заявил: "Мы готовы к продолжению диалога. (...) Мы готовы к этому, пожалуйста, но нам нужна какая-то реакция со стороны американских наших партнеров".

Биллингсли в ответ написал в твиттере: "Мы уже отвечали, неоднократно. Мы пять раз предлагали, в том числе и в письменном виде встретиться, чтобы завершить сделку по замораживанию/продлению, на которую согласился Путин. Но российский МИД отклонил все предложения о встречах".

Дипломат добавил: "Все, что нам нужно сделать, это определить, что мы замораживаем, уровень ограничения и начать переговоры о проверке".

В сентябре текущего года в интервью "Коммерсанту" Биллингсли заявил, что "в ДСНВ есть существенные недостатки, в частности в сфере режима проверок".

"В процессе выработки будущего договора нам надо исправить и скорректировать эти недостатки прямо сейчас, сегодня, вместе с Россией", - добавил он.

Глава американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл, комментируя ответ Биллингсли на слова российского президента, заявил журналистам, что он "почти наверняка свидетельствует об отсутствии дальнейших переговоров до тех пор, пока Байден не сменит Трампа", а "заявление Путина было адресовано Байдену".