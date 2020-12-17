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ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 17:21

Президент РФ увязал будущее отношений с США при Байдене с его командой

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Выстраивание российско-американских отношений при избранном президенте США Джо Байдене зависит от состава его администрации - "короля делает свита", заявил президента РФ Владимир Путин.

"Это в значительной степени зависит от новой администрации. Повторяю еще раз, он (Байден - ИФ) - человек очень опытный, он всю жизнь в политике. Вы знаете, известная формула есть - "короля делает свита"", - сказал Путин в четверг журналистам после итоговой пресс-конференции.

"Поэтому, как будет выстроена команда, а мы уже видим претендентов на ключевые должности, все они нам известны, так или иначе, мы с ними работали", - добавил президент РФ.

"Здесь никаких неожиданностей мы не ждем, но все же слышали заявление избранного президента по поводу того, что целесообразно было продлить договор СНВ-3, но посмотрим, во что это выльется на практике. В феврале СНВ заканчивает свое существование", - заявил Путин.

Ранее на пресс-конференции российский лидер выразил надежду, что при новой администрации США удастся решить многие вопросы российско-американских отношений.

"Российско-американские отношения стали заложником внутренней политики самих США. На мой взгляд, для них самих это плохо, но это их выбор, пускай они делают, чего хотят. Мы исходим из того, что вновь избранный президент США поймет, что происходит, он опытный и во внутренней политике, и во внешней политике, и рассчитываем на то, что все проблемы, которые возникли, но не все, хотя бы часть из них, решатся при новой администрации", - заявил президент РФ.

Хроника 09 сентября – 17 декабря 2020 годаПутин: пресс-конференция-2020
Владимир Путин Джо Байден США

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