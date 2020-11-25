Матвиенко заявила о политической воле России в вопросе продления СНВ-3

По ее мнению, сейчас для подписания договора важно, чтобы действующая администрация США не пыталась блокировать работу преемников

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Политическая воля для продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) со стороны России есть, теперь волю должна проявить американская сторона, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью газете "Известия".

Она напомнила, что позиция Москвы в этом вопросе - продление СНВ-3 на один год без предварительных условий.

"Теперь волю должна проявить американская сторона, а на это много времени, на мой взгляд, не потребуется", - считает Матвиенко.

Председатель Совфеда отметила, что "ключевые фигуры", которые будут отвечать за данное направление, уже известны, они обладают "определенным опытом" и знакомы с вопросом СНВ-3. Однако по поводу их политических взглядов, добавила Матвиенко, иллюзий нет.

При этом она выразила уверенность, что "сколько бы дней или часов ни оставалось... на продление договора, специалисты со своей работой вполне могут справиться", если американская сторона проявит "политическую волю".

"Очень важно, чтобы действующая сейчас, в период определенного безвременья, команда (президента США Дональда Трампа - ИФ) не пыталась искусственно создавать дополнительные сложности для своих преемников, блокируя работу. Основания для беспокойства есть. Подобные случаи, к сожалению, в новейшей истории Белого дома уже были, мы о них знаем", - уточнила председатель Совета Федерации.

ДСНВ или СНВ-3 - договор РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Его действие завершится 5 февраля 2021 года. Стороны ведут переговоры о его продлении.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Официально результаты не объявлены, но на основании известных данных подсчета голосов СМИ объявили кандидата от Демократической партии Джо Байдена избранным президентом. Трамп отказывается признавать поражение, его команда попыталась оспорить в суде итоги выборов в некоторых штатах, но почти по всем спорам он уже проиграл.

Накануне Трамп объявил, что рекомендовал главе Администрации общих служб (GSA) сделать "все необходимое" для передачи власти Байдену. Хотя Трамп так и не признал победу Байдена, по сути этот шаг означает старт передачи власти: Байден получает доступ к информации и ресурсам, необходимым для перехода власти к новой администрации. Кроме того, Байден получил доступ к ежедневным президентским докладам спецслужб, содержащим секретные разведданные.