В России заметили стабилизацию доли COVID-19 в структуре ОРВИ

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Доля COVID-19 в структуре острых респираторных вирусных инфекций третью неделю подряд держится на одном уровне, следует из данных НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ.

В системе надзора за гриппом и ОРВИ по результатам ПЦР-анализа клинических образцов от 18 354 пациентов в городах - опорных базах Национальных центров по гриппу ВОЗ в РФ - коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен в 5 199 (28,3%) случаях, говорится в отчете института по итогам 50-й недели (с 7 по 13 декабря).

Как следует из материалов НИИ, на 46-й неделе доля COVID-19 в проверенных образцах составила 21,1%, на 47-й выросла до 31,3%, на 48-й и 49-й составила около 28%, как и на прошлой неделе.

В то же время в России уже больше месяца фиксируется еженедельный рост заболеваемости ОРВИ.

"На 50 неделе уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом в целом по стране повысился по сравнению с предыдущей неделей и, составив 83 случая на 10 тысяч населения, был выше базовой линии (70,04) на 18,6% и выше еженедельного эпидемического порога на 6,5%", - говорится в материалах.

Сводка составлена на основе данных 51 опорной базы НИИ гриппа и 10 опорных баз НИЦЭМ им.Гамалеи Минздрава РФ.