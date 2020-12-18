Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:14Заразились
на 18.12В России 2 791 220+28 552В мире 74 952 221+741 871

В России заметили стабилизацию доли COVID-19 в структуре ОРВИ

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Доля COVID-19 в структуре острых респираторных вирусных инфекций третью неделю подряд держится на одном уровне, следует из данных НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ.

В системе надзора за гриппом и ОРВИ по результатам ПЦР-анализа клинических образцов от 18 354 пациентов в городах - опорных базах Национальных центров по гриппу ВОЗ в РФ - коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен в 5 199 (28,3%) случаях, говорится в отчете института по итогам 50-й недели (с 7 по 13 декабря).

Как следует из материалов НИИ, на 46-й неделе доля COVID-19 в проверенных образцах составила 21,1%, на 47-й выросла до 31,3%, на 48-й и 49-й составила около 28%, как и на прошлой неделе.

В то же время в России уже больше месяца фиксируется еженедельный рост заболеваемости ОРВИ.

"На 50 неделе уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом в целом по стране повысился по сравнению с предыдущей неделей и, составив 83 случая на 10 тысяч населения, был выше базовой линии (70,04) на 18,6% и выше еженедельного эпидемического порога на 6,5%", - говорится в материалах.

Сводка составлена на основе данных 51 опорной базы НИИ гриппа и 10 опорных баз НИЦЭМ им.Гамалеи Минздрава РФ.

Хроника 09 января – 18 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
НИИ имени Смородинцева Минздрав РФ Коронавирус

Новости

В России выявлены более 28,5 тыс. новых случаев COVID-19

В России выявлены более 28,5 тыс. новых случаев COVID-19

"Вектор" заявил об эффективности российской вакцины от ВИЧ

"Вектор" заявил об эффективности российской вакцины от ВИЧ

Что случилось этой ночью: пятница, 18 декабря

Россияне заплатят 23 млн за несвоевременное обследование на COVID-19

Россияне заплатят 23 млн за несвоевременное обследование на COVID-19

В российской армии будет полмиллиона контрактников

Входы в пещеры Сьяны перекроют после инцидента с детьми

МВД Белоруссии и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве

МВД Белоруссии и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве

Что произошло за день: четверг, 17 декабря

Минтруд заявил, что более 16 млн детей получат выплаты в 5 тыс. руб.

Минтруд заявил, что более 16 млн детей получат выплаты в 5 тыс. руб.
Пандемия коронавируса

Гинцбург сказал, что "лайт-вакцина" поможет снизить COVID-смертность

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');