Прокуроры попросили суд заблокировать песню Моргенштерна "Я съел деда"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Колпинский суд Петербурга решит вопрос о блокировке в РФ популярных японских аниме и песни рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева), сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Прокуратура Колпинского района просит запретить анимационные фильмы и сериалы "Тетрадь смерти", "Межвидовые рецензенты", "Токийский террор", "Эльфийская песнь" и другие. Надзорное ведомство смутило наличие в них сцен с летающими частями тела, физическим и психическим насилием, нетрадиционными сексуальными отношениями, расчленением, натуралистическое изображение гибели людей и "мужского цинизма".

Кроме того, суду предстоит разобраться в допустимости песни рэпера Моргенштерна "Я съел деда". Как отмечает пресс-служба, композицию придется прослушать на заседании суда, так как специалисты "не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме самого некорректного названия".

Всего в Колпинский суд поступило пять подобных исков по поводу блокировки 49 ссылок. Дела приняты к производству.