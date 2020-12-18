Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:45Заразились
на 18.12В России 2 791 220+28 552В мире 74 952 221+741 871

Прокуроры попросили суд заблокировать песню Моргенштерна "Я съел деда"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Колпинский суд Петербурга решит вопрос о блокировке в РФ популярных японских аниме и песни рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева), сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

МоскваРесторану Моргенштерна в Москве пригрозили штрафом до 1 млнРесторану Моргенштерна в Москве пригрозили штрафом до 1 млнЧитать подробнее

Прокуратура Колпинского района просит запретить анимационные фильмы и сериалы "Тетрадь смерти", "Межвидовые рецензенты", "Токийский террор", "Эльфийская песнь" и другие. Надзорное ведомство смутило наличие в них сцен с летающими частями тела, физическим и психическим насилием, нетрадиционными сексуальными отношениями, расчленением, натуралистическое изображение гибели людей и "мужского цинизма".

Кроме того, суду предстоит разобраться в допустимости песни рэпера Моргенштерна "Я съел деда". Как отмечает пресс-служба, композицию придется прослушать на заседании суда, так как специалисты "не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме самого некорректного названия".

Всего в Колпинский суд поступило пять подобных исков по поводу блокировки 49 ссылок. Дела приняты к производству.

Петербург Моргенштерн Алишер Валеев

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Центральной России установлен антирекорд по суточному COVID-приросту

В Центральной России установлен антирекорд по суточному COVID-приросту

Священника из Мордовии заподозрили в истязании шести детей

В России выявлены более 28,5 тыс. новых случаев COVID-19

В России выявлены более 28,5 тыс. новых случаев COVID-19

"Вектор" заявил об эффективности российской вакцины от ВИЧ

"Вектор" заявил об эффективности российской вакцины от ВИЧ
Пандемия коронавируса

В России заметили стабилизацию доли COVID-19 в структуре ОРВИ

Что случилось этой ночью: пятница, 18 декабря

Россияне заплатят 23 млн за несвоевременное обследование на COVID-19

Россияне заплатят 23 млн за несвоевременное обследование на COVID-19

В российской армии будет полмиллиона контрактников

Входы в пещеры Сьяны перекроют после инцидента с детьми

МВД Белоруссии и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве

МВД Белоруссии и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');