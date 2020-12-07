Ресторану Моргенштерна в Москве пригрозили штрафом до 1 млн

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы выявили нарушения мер профилактики коронавируса в ресторане певца Моргенштерна "KAIF provenance" в центре Москвы, заведению грозит штраф до 1 млн рублей или закрытие на срок до 90 суток, сообщил главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов журналистам в понедельник.

"В ходе указанного мониторинга 7 декабря выявлены нарушения посетителями ресторана "KAIF provenance" на Большой Дмитровке, совладельцем которого является певец Моргенштерн, были зафиксированы нарушения во время празднования дня рождения популярного тик-токера и певца Дани Милохина: нарушался масочно-перчаточный режим, а также не соблюдались требования по соблюдению социального дистанцирования", - сказал Михайлов.

Он отметил, что информация о выявленных фактах передана в столичный Роспотребнадзор для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности ресторана.

Михайлов также сообщил, что в ходе мониторинга 6 декабря были выявлены нарушения антиковидных мер посетителями клуба "Nice Bar" на Новом Арбате.

"Участниками мероприятия преимущественно являлись учащиеся общеобразовательных учреждений Москвы. Одновременно в заведении находилось более 200 человек, что физически не позволяло организаторам обеспечить на площадке соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - отметил он.

Инспектор добавил, что заведениям грозит штраф до 300 тыс. рублей, если в результате нарушения будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека - до 1 млн рублей, либо приостановка деятельности на 90 дней по решению суда.

Ранее сообщалось, что сотрудники ОАТИ также выявили нарушения мер профилактики коронавируса в ходе празднования дня рождения телеведущей Виктории Бони в ресторане "Balzi Rossi" на Кудринской площади.