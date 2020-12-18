Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:24Заразились
на 18.12В России 2 791 220+28 552В мире 74 952 221+741 871

В Домодедово перекрыли входы в пещеры, где заблудились восемь детей

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Местные власти перекрыли входы в Сьяновские пещеры в городском округе Домодедово, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе муниципальной администрации.

"Уже перекрыли (входы в пещеры - ИФ)", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что сроки установки видеокамер для наблюдения за районом пещер пока неизвестны.

В четверг, 17 декабря, в пещерах Сьяны в Домодедово заблудилось десять туристов, в том числе восемь детей. Пропавших нашли поздно вечером живыми и здоровыми.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение администрации Домодедово и МЧС блокировать доступные входы в пещеры и установить видеонаблюдение за прилегающей территорией, чтобы подобное не повторялось.

Сьяны (Сьяновские каменоломни) - подмосковная система искусственных пещер-каменоломен из группы Новленских пещер. Одна из крупнейших известных старинных систем на территории РФ, самая крупная в Московской области и пятая по величине в России. Общая протяженность ходов (изученных) составляет 19 километров.

Сьяновские пещеры Подмосковье Домодедово

Новости по теме

Новости

Песков заявил, что Путин узнал от следствия о давней работе Сафронова у Рогозина

Песков заявил, что Путин узнал от следствия о давней работе Сафронова у Рогозина

Прокурор попросил для Галяминой 3 года колонии по "дадинской статье"

Экономический кризис

Минпромторг не видит нужды помогать ритейлерам в связи со сдерживанием цен

Минпромторг не видит нужды помогать ритейлерам в связи со сдерживанием цен
Пандемия коронавируса

В Центральной России установлен антирекорд по суточному COVID-приросту

В Центральной России установлен антирекорд по суточному COVID-приросту

Священника из Мордовии заподозрили в истязании шести детей

В России выявлены более 28,5 тыс. новых случаев COVID-19

В России выявлены более 28,5 тыс. новых случаев COVID-19

"Вектор" заявил об эффективности российской вакцины от ВИЧ

"Вектор" заявил об эффективности российской вакцины от ВИЧ
Пандемия коронавируса

В России заметили стабилизацию доли COVID-19 в структуре ОРВИ

Что случилось этой ночью: пятница, 18 декабря

Россияне заплатят 23 млн за несвоевременное обследование на COVID-19

Россияне заплатят 23 млн за несвоевременное обследование на COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');