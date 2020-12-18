В Домодедово перекрыли входы в пещеры, где заблудились восемь детей

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Местные власти перекрыли входы в Сьяновские пещеры в городском округе Домодедово, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе муниципальной администрации.

"Уже перекрыли (входы в пещеры - ИФ)", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что сроки установки видеокамер для наблюдения за районом пещер пока неизвестны.

В четверг, 17 декабря, в пещерах Сьяны в Домодедово заблудилось десять туристов, в том числе восемь детей. Пропавших нашли поздно вечером живыми и здоровыми.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение администрации Домодедово и МЧС блокировать доступные входы в пещеры и установить видеонаблюдение за прилегающей территорией, чтобы подобное не повторялось.

Сьяны (Сьяновские каменоломни) - подмосковная система искусственных пещер-каменоломен из группы Новленских пещер. Одна из крупнейших известных старинных систем на территории РФ, самая крупная в Московской области и пятая по величине в России. Общая протяженность ходов (изученных) составляет 19 километров.