Входы в пещеры Сьяны перекроют после инцидента с детьми

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил перекрыть входы в Сьяновские пещеры, где в четверг заблудилась группа с детьми.

Администрация Домодедова и МЧС в пятницу блокируют доступные входы и установят видеонаблюдение за прилегающей территорией.

Воробьев поручил проверить, как и на каких основаниях организовали экскурсию. Правоохранительные органы должны дать оценку действиям людей, из-за которых дети оказались в опасности.

В четверг пещерах Сьяны в городском округе Домодедово заблудилось десять туристов, в том числе восемь детей. Пропавших нашли вечером живыми и здоровыми.

Сьяны (Сьяновские каменоломни) – подмосковная система искусственных пещер-каменоломен из группы Новленских пещер. Одна из крупнейших известных старинных систем на территории РФ, самая крупная в Московской области и пятая по величине в России. Общая протяженность изученных ходов составляет 19 километров.