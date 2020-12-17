Дети, пропавшие в пещерах близ Домодедово, найдены живыми

Сьяновские каменоломни Фото: Агентство "Москва"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили живыми группу детей, пропавших в Сьяновских пещерах в районе подмосковного Домодедово, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в четверг вечером.

"Предварительно установлено местонахождение детей, они живы", - сказал он.

По словам источника, дети уже вышли навстречу спасателям. "Состояние оценивается как удовлетворительное", - добавил собеседник агентства.

В МЧС позднее подтвердили обнаружение пропавшей тургруппы в подмосковной пещере. В ведомстве отметили, что дети в медицинской помощи не нуждаются.

Как сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС Подмосковья, в Домодедово, в деревне Старосьяново в пещерах Сьяны группа из 10 человек (из них 8 детей от 9 до 12 лет) в 10:45 зашла в пещеры, но к обозначенному времени – к 19:00 – на поверхность не вышла. На место были направлены спасатели.

Спасательная операция

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разобраться в ситуации с пропажей группы детей в пещерах Сьяны, сообщает телеграм-канал главы региона.

"Андрей Воробьев направил на место пропажи людей экстренные службы, полицию и главу городского округа Домодедово Александра Двойных с поручением разобраться в ситуации и проконтролировать ход спасательных работ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС сообщили, что ход в пещеру один. Он находится на левом берегу реки Пахра между деревней Старосъяново и деревней Новленское городского округа Домодедово. На входе имеется журнал посещений, в который обязательно записываются следующие данные: время входа группы в пещеру, количество человек, планируемое время выхода. К обозначенному времени - 19:00 группа из пещеры не вышла, уточнили в ведомстве.

Там отметили, что к месту поисков были направлены спелеологи и спасатели.

По прибытии на место спасатели спустились в пещеру, нашли инструктора, с его слов при занятиях ориентированием он потерял группу. Обрушений в пещере не было, отметили в ведомстве.

По их данным, на месте работали 38 человек и девять единиц техники, из них от МЧС 11 человек и три единицы техники.