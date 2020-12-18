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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:04Заразились
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Смольный допустил, что Петербург еще не достиг плато по COVID-19

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Плато по заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге связано с ограниченной мощностью лабораторий, проводящих ПЦР-тестирование, сообщил замглавы комитета по здравоохранению города Андрей Сарана журналистам в пятницу.

"Мощность лабораторий на сегодня составляет порядка 47 тысяч тестов (в сутки - ИФ). При наращивании мощности цифра 3,7 тысячи (новых заболевших каждый день, нынешнее плато - ИФ) будет ползти вверх", - сказал Сарана.

"Средний уровень выявляемости COVID примерно такой (3,7 тысячи в сутки - ИФ) и зафиксировался, это цифра Роспотребнадзора по положительным результатам ПЦР, мы же оперируем количеством госпитализаций, и у нас продолжается их рост, хоть и незначительный", - добавил он.

Как сообщалось, по данным комитета, за минувшие сутки в коронавирусные стационары Петербурга было госпитализировано около тысячи новых пациентов. Ранее руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова сообщила, что город вышел на плато по заболеваемости COVID-19.

Уже более трех недель ежедневно в Петербурге подтверждается около 3,7 тысячи новых случаев коронавируса.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января – 18 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Андрей Сарана Петербург Коронавирус Роспотребнадзор

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