Смольный допустил, что Петербург еще не достиг плато по COVID-19

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Плато по заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге связано с ограниченной мощностью лабораторий, проводящих ПЦР-тестирование, сообщил замглавы комитета по здравоохранению города Андрей Сарана журналистам в пятницу.

"Мощность лабораторий на сегодня составляет порядка 47 тысяч тестов (в сутки - ИФ). При наращивании мощности цифра 3,7 тысячи (новых заболевших каждый день, нынешнее плато - ИФ) будет ползти вверх", - сказал Сарана.

"Средний уровень выявляемости COVID примерно такой (3,7 тысячи в сутки - ИФ) и зафиксировался, это цифра Роспотребнадзора по положительным результатам ПЦР, мы же оперируем количеством госпитализаций, и у нас продолжается их рост, хоть и незначительный", - добавил он.

Как сообщалось, по данным комитета, за минувшие сутки в коронавирусные стационары Петербурга было госпитализировано около тысячи новых пациентов. Ранее руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова сообщила, что город вышел на плато по заболеваемости COVID-19.

Уже более трех недель ежедневно в Петербурге подтверждается около 3,7 тысячи новых случаев коронавируса.