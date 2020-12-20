В Петербурге почти закончились свободные койки для больных COVID

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге почти не осталось свободных специализированных коек для лечения больных COVID-19, следует из ежедневной информационной справки межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Согласно материалам, по состоянию на воскресенье в коронавирусных стационарах заняты 10 504 взрослых койки, свободными остаются 27 коек.

В справке использованы оперативные данные комитета по здравоохранению и Федерального регистра лиц больных COVID-19.

В медицинском блоке в Смольном "Интерфаксу" объяснили почти полную загруженность коек тем, что в выходные дни происходит снижение числа свободных коек из-за сокращения выписок выздоровевших пациентов.

"В выходные выписка не такая, как в будни. Максимальное количество выздоровевших происходит в понедельник. По факту ситуация с койками такая (почти полная загруженность - ИФ), но это не значит, что новых пациентов некуда класть. За счет большой выписываемости, а каждый день мы выписываем достаточно много пациентов, резерв есть", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в понедельник снова появится резерв коек, на следующей неделе также ожидается увеличение специализированных мест в федеральных стационарах, а также открытие нового корпуса Госпиталя ветеранов войн.

Позднее комитет по здравоохранению города сообщил, что по состоянию на воскресенье свободны почти 4% коек в стационарах для больных COVID-19 и внебольничной пневмонией. Там отметили, что данные о 27 свободных койках отражают количество коек для взрослых пациентов на раннее утро и не учитывает дальнейшей выписки.