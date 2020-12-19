В России коронавирус за сутки обнаружили еще у 28 209 человек

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 28 209 случаев в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

В Москве зарегистрировано 6 459 новых случаев COVID-19. Скончались 74 пациента, выздоровели 5 925 человек.

В целом по стране за сутки умерли 585 пациентов, выписаны 26 109 человек. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 819 тыс. 429 случаев коронавирусной инфекции (+1%), 50 347 умерших и 2 млн 254 тыс. 742 выписанных. Лечение продолжают 514 340 человек.

По данным оперштаба, наименьший прирост за сутки зафиксирован в Ненецком АО, Ямало-Ненецком АО, Тыве, Ханты-Мансийском АО, в Марий Эл, Новосибирской, Магаданской, Кемеровской и Оренбургской областях, в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Мордовии, Алтайском и Краснодарском краях. Темпы прироста там составили от 0,3% до 0,7%.

Ситуация в регионах

По информации оперативного штаба, 3 754 новых случая COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 1 514 - в Московской области, 502 - в Нижегородской области, 405 - в Свердловской области, 395 - в Архангельской области, по 394 - в Карелии, Воронежской области, 393 - в Псковской области, 392 - в Ростовской области, 365 - в Вологодской области.

Кроме того, 354 случая зарегистрированы в Крыму, 346 - в Хабаровском крае, 332 - в Красноярском крае, 329 - в Пермском крае, 317 - в Челябинской области, 305 - в Самарской области, 287 - в Мурманской области, по 284 - в Коми, Ульяновской области, 280 - в Иркутской области, 276 - в Волгоградской области, 263 - в Саратовской области, 260 - в Забайкальском крае, 243 - в Ставропольском крае, 242 - в Омской области, 238 - в Приморском крае.

Также 237 - в Тверской области, 232 - в Кировской области, 231 - в Ленинградской области, 230 - в Ханты-Мансийском АО, 216 - в Алтайском крае, 214 - в Бурятии, 211 - в Удмуртии, по 209 - в Новгородской области, Тульской области, 203 - в Якутии, 201 - в Брянской области, В других регионах России суточный прирост не превышает 200.