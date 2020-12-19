Число пациентов с коронавирусом на ИВЛ в Москве превысило 500

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Число пациентов с коронавирусом, находящихся в московских больницах на аппаратах искусственной вентиляции легких, достигло 501, сообщил столичный оперштаб по контролю за COVID-19 в субботу.

За сутки в столице с COVID-19 были госпитализированы 1 736 человек. Всего зарегистрировано 6 459 новых случаев заражения.

Сутками ранее с коронавирусом госпитализировали 1 784 человек, на ИВЛ находились 483 пациента.

Среди заболевших за последние сутки 10,9% - дети, 40,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,9% - от 46 до 65 лет, еще 12,3% - от 66 до 79 лет. Также 5% среди заболевших - люди старше 80 лет.

Всего в Москве выявлено 728 637 случаев заболевания коронавирусом, 562 953 человека вылечились от инфекции, 10 317 умерли.