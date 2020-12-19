Глава Минздрава рассказал о планах привить 60% россиян от COVID-19

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что от коронавируса планируется привить 60% взрослого населения России.

"60% населения, взрослого населения, мы планируем под вакцинацию", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

По словам министра, производственных мощностей для того, чтобы произвести необходимое количество вакцины и вакцинировать всех желающих достаточно.

"Производственные мощности сегодня вовлечены достаточно большие, - добавил он. - Мы уверены в том, что производственные мощности в состоянии покрыть потребность нашей страны".

Ранее в субботу оперативный штаб сообщил, что суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 28 209 случаев.