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"Вектор" создал прототип вакцины от COVID-19 на основе вируса гриппа

"Вектор" создал прототип вакцины от COVID-19 на основе вируса гриппа
Фото: Reuters

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Центр "Вектор" готов перейти на расширенные доклинические испытания еще одной вакцины от коронавируса на основе вируса гриппа, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Вакцина на основе рекомбинантного вируса гриппа, которая, как мы предполагаем, будет обеспечивать защиту как против сезонных вариантов вирусов гриппа, так и против нового коронавируса. Данный прототип вакцины уже проверен на лабораторных животных. Он показал свою иммуногенность, и сейчас принимается решение о переходе уже на расширенные доклинические исследования", - сказал Максютов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" телеканала "Россия 1" (ВГТРК). Так она ответила на вопрос, сколько еще вакцин от коронавируса в настоящее время разрабатывается центром "Вектор".

Ранее сообщалось, что всего в РФ разрабатывается 26 вакцин против коронавируса в 17 научных центрах, две вакцины уже зарегистрированы.

Вакцина центра имени Чумакова РАН ожидает регистрации в скором времени. Директор центра Айдар Ишмухаметов сказал в фильме Наили Аскер-заде, что препарат может быть назван "КовиВак".

"У нас работает очень много молодых людей, один из вариантов было это - "Чувак", "Вакцина Чумакова", - сказал он, добавив, что название "Чувак" не утвердят - "работая по 14 часов в сутки, мальчики и девочки у нас позволяют себе шутить".

Хроника коронавируса. Декабрь.

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