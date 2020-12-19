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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:21Заразились
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Попова спрогнозировала к весне окончание пандемии COVID-19

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса закончится к весне, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Это закончится к весне. Если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого", - сказала она в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Пандемия коронавируса

Попова также заявила, что переболевшим коронавирусом не надо прививаться, если есть антитела.

"На сегодняшний день перед прививкой, как правило, мы проводим исследование на наличие антител, и если антитела есть, то, конечно, прививаться не следует", - отметила она.

"А если их нет, то это предмет обсуждения с врачом, - уточнила Попова. - Врач должен определить, во-первых, почему их нет после болезни, была ли это та самая болезнь, о которой мы говорим. И сам решит, нужно ли делать эту прививку".

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко выразил мнение, что и после окончания пандемии коронавирус может продолжить циркулировать.

"Вакцинация поможет нам избавиться (от пандемии), - сказал он. - Циркуляция вируса, скорее всего, сохранится в определенной степени", - сказал он.

Ранее в субботу оперштаб сообщил, что суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил более 28 209 случаев.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января – 19 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Анна Попова Коронавирус

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