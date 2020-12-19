В "Векторе" заявили о свидетельствах природного происхождения COVID-19

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Новая коронавирусная инфекция возникла природным путем, он не был создан искусственно, а стал результатом естественной эволюции, заявил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.

"Я считаю, что новый коронавирус - это не техническое изобретение человека. И анализ всех геномов показывает, что он является продуктом, результатом классической вирусной эволюции в природе", - сказал Максютов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

По его словам, подтверждением этому являются найденные в последнее время коронавирусы, "которые не заражают человека, но которые циркулируют в природе и отличаются от нового коронавируса не более, чем на 1%".

По словам директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, коронавирус "не надо создавать искусственно для того, чтобы он приобрел такие свойства".

"РНК-содержащие вирусы, оболочечные вирусы, они безумно быстро изменяются. Другое дело - каким образом он проник в нашу человеческую популяцию - случайным образом, естественным образом, то есть, логистика этого процесса. Не берусь говорить, потому что я при этом не присутствовал", - добавил Гинцбург.

Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможности искусственного создания вируса.

"Я не специалист, я не могу ответить на ваш вопрос. Хотя правда, мы живем в такое время, что ничего невозможного тоже нет", - сказал Песков.