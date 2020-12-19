В Ингушетии запретили проведение массовых новогодних мероприятий

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Власти Ингушетии ввели запрет на проведение массовых мероприятий до 15 января, сообщает пресс-служба главы республики в субботу.

"Подписанный накануне главой Ингушетии документ, помимо объявления внеплановых каникул для учащихся школ республики, уточняет перечень мероприятий, запрет на проведение которых действует до 15 января включительно. В этот период также нельзя проводить массовые новогодние мероприятия", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в период с 22 декабря по 15 января деятельность организаций общественного питания ограничена после 19:00.

Зимние каникулы в школах Ингушетии начнутся на неделю раньше из-за увеличения числа школьников с ОРВИ и большим количеством преподавателей, заразившихся COVID-19.

По данным федерального оперативного штаба по коронавирусу, в Ингушетии на 19 декабря зафиксировано 11 078 случаев заражения коронавирусом. Прирост за сутки составил 87 человек.

За весь период в регионе выздоровели 9 311 пациентов, 123 умерли.