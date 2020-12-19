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В "Роскосмосе" назвали очень маленькими темпы утечки воздуха на МКС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Основное место утечки воздуха на Международной космической станции уже нашли, сейчас темпы потери очень маленькие, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

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"У нас эта утечка уже достаточно давно была, темп очень маленький, ничего не происходило. Одну из утечек нашли, ее заделали - течь уменьшилась, но еще осталась, вот эти остатки сейчас ищут", - сказал Крикалев.

По его словам, резервов воздуха на МКС достаточно, "ситуация никак не серьезна".

Ранее в субботу стало известно, что в ходе переговоров экипажем МКС, трансляцию которых ведет НАСА, представитель ЦУП сообщил, что установить место утечки воздуха на МКС необходимо в ближайшее время, поскольку резервы воздуха на станции подходят к концу.

29 октября Крикалев заявил, что трещина, обнаруженная в модуле "Звезда" российского сегмента МКС, возможно, не является местом утечки воздуха на станции. Он также сообщил, что специалисты продолжают поиск причин разгерметизации.

30 октября в "Роскосмосе" назвали преждевременными озвученные некоторыми СМИ выводы о появлении трещины из-за внешнего воздействия.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа. Тогда пресс-служба "Роскосмоса" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. 24 августа гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами. Место утечки было изолировано временными средствами. В пресс-службе Роскосмоса сообщали, что размер трещины на МКС составляет до 4 см.

Роскосмос МКС

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