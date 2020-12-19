В "Роскосмосе" назвали очень маленькими темпы утечки воздуха на МКС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Основное место утечки воздуха на Международной космической станции уже нашли, сейчас темпы потери очень маленькие, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"У нас эта утечка уже достаточно давно была, темп очень маленький, ничего не происходило. Одну из утечек нашли, ее заделали - течь уменьшилась, но еще осталась, вот эти остатки сейчас ищут", - сказал Крикалев.

По его словам, резервов воздуха на МКС достаточно, "ситуация никак не серьезна".

Ранее в субботу стало известно, что в ходе переговоров экипажем МКС, трансляцию которых ведет НАСА, представитель ЦУП сообщил, что установить место утечки воздуха на МКС необходимо в ближайшее время, поскольку резервы воздуха на станции подходят к концу.

29 октября Крикалев заявил, что трещина, обнаруженная в модуле "Звезда" российского сегмента МКС, возможно, не является местом утечки воздуха на станции. Он также сообщил, что специалисты продолжают поиск причин разгерметизации.

30 октября в "Роскосмосе" назвали преждевременными озвученные некоторыми СМИ выводы о появлении трещины из-за внешнего воздействия.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа. Тогда пресс-служба "Роскосмоса" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. 24 августа гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами. Место утечки было изолировано временными средствами. В пресс-службе Роскосмоса сообщали, что размер трещины на МКС составляет до 4 см.