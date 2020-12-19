Рогозин заявил о планах доставки кислорода на МКС в феврале

Снимок с борта МКС Фото: Reuters

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Доставка кислорода к Международной космической станции, где происходит утечка воздуха, запланирована на февраль, сообщил в субботу журналистам генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы собираемся в феврале отправить грузовик к МКС, наш "Прогресс" с Байконура, уже запас кислорода в нем есть. В случае необходимости мы можем использовать наши отношения с НАСА и часть груза, в том числе кислород, отправить с американским грузовиком. Поэтому еще раз говорю: волноваться не надо, все нормально, все под контролем", - подчеркнул Рогозин.

Он назвал "звоночком" периодически возникающие на МКС проблемы. "МКС стареет. Модули, которые были в основе Международной космической станции - это наши, российские модули, по технологиям - еще советские, которые мы заимствовали еще со станции "Мир". Ресурс этих модулей - 15 лет. Теперь посчитайте, сколько МКС летает. Скоро будет в два раза больше своего ресурса. Поэтому очевидно, что в определенных старых конструкциях станции, которые были запущены еще тогда, соответственно происходят определенные проблемы с усталостью металла. Именно поэтому мы сейчас задумались о создании новой российской национальной станции", - сказал глава "Роскосмоса".

Рогозин предположил, что МКС сможет прослужить, возможно, до 2028 года. "Сколько МКС прослужит вот с такими проблемами, которые стали нарастать - думаю, что до 2024 года точно, возможно, до 2028-го. Проблемы, которые сейчас есть (...) - мы вылечим эти проблемы, мы найдем, конечно - возможно, это микрометеориты, которые влияют на корпус станции, возможно, это усталостные какие-то процессы. Мы это вылечим безусловно. Но это все равно ставит вопрос о том, что всему свое время", - отметил Рогозин.

Давние проблемы с утечкой

Как сообщалось, об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа. Тогда пресс-служба "Роскосмоса" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. 24 августа гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами. Сейчас место утечки воздуха изолировано временными средствами.

29 октября исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что трещина, обнаруженная в модуле "Звезда" российского сегмента МКС, возможно, не является местом утечки воздуха на станции.

12 декабря стало известно, что система получения кислорода "Электрон-ВМ" на МКС снова вышла из строя из-за проблем с давлением. 19 декабря представитель Центра управления полетами сообщил экипажу, что установить место утечки необходимо в ближайшее время, поскольку резервы воздуха на станции подходят к концу.