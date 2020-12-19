Резервы воздуха на МКС оказались на исходе из-за утечки

Международная космическая станция Фото: Reuters

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Установить место утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) необходимо в ближайшее время, поскольку резервы воздуха на станции подходят к концу, сообщил представитель ЦУП в ходе переговоров с экипажем, трансляцию которых ведет NASA.

"Мы сейчас теряем уже резерв безопасности по газам и вынуждены будем в ближайшее время эту проблему уже решить", - сказал представитель ЦУП.

"Время истекает" - добавил он.

По словам представителя ЦУП, наземные специалисты пока не представляют, в какой части переходного отсека модуля "Звезда" находится место утечки воздуха. Для экономии воздуха, возможно, придется держать переходный отсек закрытым почти все время, что затруднит работу экипажа, отметил специалист.

29 октября исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что трещина, обнаруженная в модуле "Звезда" российского сегмента МКС, возможно, не является местом утечки воздуха на станции. Специалисты продолжают искать причину разгерметизации.

30 октября в "Роскосмосе" назвали преждевременными озвученные некоторыми СМИ выводы о происхождении трещины из-за внешнего воздействия.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа. Тогда пресс-служба "Роскосмос" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. 24 августа гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами.

К настоящему времени место утечки воздуха изолировано временными средствами.

В пресс-службе Роскосмоса сообщали, что размер трещины на МКС составляет до 4 см.