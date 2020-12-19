Аварийный пассажирский "Боинг" приземлился в Сургуте

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - "Боинг-735", летевший рейсом Игарка - Уфа со сработавшим датчиком неисправности наддува, приземлился в Сургуте. Это следует из данных сайта Flight Radar.

Информированный источник подтвердил "Интерфаксу" информацию о посадке. "Сел штатно", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Боинг-735" прервал полет и готовится экстренно сесть на запасном аэродроме - в Сургуте. У судна сработал датчик неисправности наддува. На его борту 121 человек, из них пятеро - члены экипажа.