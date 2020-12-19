"Боинг" приготовился экстренно сесть в Сургуте

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - "Боинг-735", следовавший по маршруту Игарка - Уфа, прервал полет и готовится экстренно приземлиться в Сургуте, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в субботу.

"Из аэропорта Игарка вылетел "Боинг-735" в Уфу. После взлета у судна сработал датчик неисправности наддува, самолет уходит на запасной аэропорт - на Сургут", - рассказал он.

Собеседник агентства уточнил, что на борту находится 121 человек, из них 116 человек - пассажиры.