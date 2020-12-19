Взрыв произошел в астраханской больнице для заразившихся COVID-19

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В хранилище для кислородных баллонов инфекционной областной больницы в Астрахани произошел взрыв, сообщил в субботу "Интерфаксу" информированный источник.

Сотрудник больницы пострадал в результате взрыва. Пациенты не пострадали, подача кислорода не остановилась из-за инцидента.

Всего в больнице лечатся 150 пациентов с коронавирусом, 11 из них в крайне тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.

Позднее МЧС подтвердило информацию о взрыве. Он произошел около 20:49 по местному времени (19:49 по Москве). Из-за взрыва в помещении загорелся огонь, но его быстро удалось потушить. Никого не пришлось эвакуировать. Пострадавшего сотрудника больницы госпитализировали.