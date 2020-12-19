Девять человек погибли при пожаре в турецкой COVID-больнице

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Сильный пожар, произошедший в субботу в больнице турецкого города Газиантеп, привел к гибели девяти человек, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Огонь вспыхнул в отделении больницы, где проходили лечение люди, заразившиеся коронавирусом COVID-19.

Причина возгорания - поломка кислородного аппарата.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Турции зарегистрировано 1 982 090 случаев заражения коронавирусом. Умерли 17 610 человек.