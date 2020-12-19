Стала известна причина взрыва баллона в астраханской больнице

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Кислородный баллон взорвался и загорелся из-за ошибки рабочего, сообщил "Интерфаксу" министр здравоохранения региона Алексей Спирин в субботу.

По предварительной версии, рабочий заменял баллон в промасленных перчатках. Кислородная струя случайно попала на перчатки, и они загорелись. На момент написания текста пожар удалось потушить.

Рабочий получил ожоги рук и левого колена легкой степени тяжести.

Сейчас в ковидном отделении областной инфекционной клинической больницы имени Ничоги находятся 150 пациентов, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Эвакуация не понадобилась.