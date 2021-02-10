В подмосковной больнице умерли три пациента из-за отключения подачи кислорода

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Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Три пациента больницы в Одинцовском районе Подмосковья скончались во время сбоя в подаче кислорода. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник в среду.

"Сегодня около 10:00 в больнице в поселке Никольское скончались три пациента, которые были подключены к кислороду, после того, как по техническим причинам прекратилась его подача", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, "в том числе взаимосвязь отключения кислорода со смертью людей".

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.