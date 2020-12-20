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Власти Крыма проведут рейды против новогодних корпоративов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Рейды для выявления нарушителей запрета на новогодние корпоративы пройдут в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"С 20 декабря мы проводим вечерние рейды по предприятиям по недопущению проведения корпоративных мероприятий. Контроль будет усилен, с каждым муниципальным образованием такую работу проведем", - сказал ранее Аксенов.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Вторая волна ограничений началась в октябре: предпринимателям запретили обслуживать гостей без масок, а пожилым рекомендовали оставаться дома.

С 20 декабря по 15 января в Крыму запрещено проведение корпоративов и банкетов, увеселительные заведения и общепит не будут работать с 22:00 до 8:00. Предприятия, которые нарушат запрет на массовые праздничные программы в новогодние праздники, будут лишены господдержки, заявил Аксенов. Замеченных на корпоративах чиновников планируют увольнять, а депутатов - исключать из партий.

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