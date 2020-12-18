Власти Москвы не увидели рисков введения локдауна до Нового года

Дальше решения будут приниматься исходя из ситуации, заявили в департаменте торговли столицы

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Столичные власти не видят предпосылок для введения локдауна в Москве до новогодних праздников, дальше решения будут приниматься исходя из ситуации.

"До новогодних праздников в целом я не думаю, что будут какие-то риски по локдауну. Ну а в целом дальше будем смотреть, потому что эти решения... Ежедневно идет анализ, и мы смотрим как ситуация складывается", - сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Серебряный дождь".

Он подчеркнул, что Москва увеличила мощности коечного фонда. "На сегодняшний день, несмотря на то, что пики (по числу зараженных коронавирусом - ИФ) достигали до 8 тысяч ежедневно и было большое количество госпитализаций, мне кажется, что медицина наша отлично с этим справляется", - сказал Немерюк.

Накануне, 17 декабря, оперштаб сообщил, что за сутки в Москве скончались 72 человека с пневмонией и положительным тестом на коронавирус. По данным на утро четверга, в российской столице был выявлен 715 241 случай заражения COVID-19 (6711 новых случаев за сутки), 551 207 человек вылечились от инфекции (77% от заразившихся).